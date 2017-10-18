09:22, 18 Октября 2017
В крупном ТРЦ Петрозаводска посетителям будут раздавать животных
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В торгово-развлекательном центре "Лотос-Плаза" в Петрозаводске 22 и 23 октября пройдет выставка-раздача бездомных животных из приюта.
Об этом сообщается в паблике ТРЦ в "ВКонтакте".
"Приглашаем вас выбрать питомца для своей семьи. Как утверждают специалисты, бывшие бездомные животные, нашедшие новый кров и добрых хозяев, как правило, отвечают им большей лаской и вниманием, чем избалованные домашние любимцы", - отмечается в анонсе мероприятия.
Выставка будет работать на первом этаже с 12 до 20 часов.
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