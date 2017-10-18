В крупном ТРЦ Петрозаводска посетителям будут раздавать животных

В торгово-развлекательном центре "Лотос-Плаза" в Петрозаводске 22 и 23 октября пройдет выставка-раздача бездомных животных из приюта.

Об этом сообщается в паблике ТРЦ в "ВКонтакте".

"Приглашаем вас выбрать питомца для своей семьи. Как утверждают специалисты, бывшие бездомные животные, нашедшие новый кров и добрых хозяев, как правило, отвечают им большей лаской и вниманием, чем избалованные домашние любимцы", - отмечается в анонсе мероприятия.

Выставка будет работать на первом этаже с 12 до 20 часов.