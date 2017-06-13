11:47, 13 Июня 2017
В Лоухском районе более 4 тысяч человек остались без электричества
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В Лоухском районе из-за аварийного отключения электроэнергии без света остались более 4 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по Карелии.
"В 07.25 по информации, полученной от диспетчера ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Лоухского района", - говорится в сообщении.
В результате, по информации ЦУКС, нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах Лоухского района, где проживает 4146 человек, в том числе 887 детей, 847 домов, 10 социально-значимых объектов.
Причины отключения уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлечено две бригады "Карелэнерго".
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