В Лоухском районе более 4 тысяч человек остались без электричества

В Лоухском районе из-за аварийного отключения электроэнергии без света остались более 4 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по Карелии.

"В 07.25 по информации, полученной от диспетчера ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Лоухского района", - говорится в сообщении.

В результате, по информации ЦУКС, нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах Лоухского района, где проживает 4146 человек, в том числе 887 детей, 847 домов, 10 социально-значимых объектов.

Причины отключения уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлечено две бригады "Карелэнерго".