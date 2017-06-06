В Лоухском районе братья украли из магазина 63 бутылки алкоголя

Лоухский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух родных братьев, дважды обокравших магазин, чтобы раздобыть спиртного сообщает прокуратура Карелии.

В феврале 2017 года в Лоухском районе двое братьев употребляли спиртное, а когда оно закончилось, решили украсть алкоголь из магазина. Ночью злоумышленники разбили окно продуктового магазина, проникли внутрь и похитили 63 бутылки (водку, вино, коньяк и шампанское) на сумму более 14 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в магазине были установлены камеры видеонаблюдения, и мужчины знали, что в отношении них будет возбуждено уголовное дело, следующей ночью они вновь забрались в тот же магазин и похитили спиртного более чем на 8 тысяч рублей.

Старший из братьев ранее уже отбывал наказание в виде лишения свободы, новые преступления он совершил в период условного осуждения за аналогичную кражу из другого магазина.

С учетом всех обстоятельств дела и наличия рецидива преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Младший брат приговорен к 400 часам обязательных работ.