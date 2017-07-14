В Лоухском районе Карелии ликвидировали свалку

Прокуратура и суд постановили убрать незаконные кучи мусора рядом со школой.

В мае прокуратура Лоухского района выявила в поселке Лоухи несанкционированную свалку бытовых отходов площадью 0,4 га, сообщили в прокуратуре Карелии. Свалка располагалась на территории общего пользования в районе здания начальной школы и многоквартирных жилых домов.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений. Аналогичные положения закреплены в п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Прокурор Лоухского района предъявил исковое заявление об обязании администрации Лоухского городского поселения ликвидировать свалку. Суд удовлетворил иск и установил срок для устранения нарушения – до 19 августа. Нарушения были устранены, несанкционированная свалка ликвидирована.

Всего с начала года по искам прокурора района судами вынесено четыре аналогичных решения, исполнение которых находится на контроле прокуратуры.