15:54, 13 Июня 2017
В Лоухском районе Карелии восстановили электроснабжение
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Электроснабжение потребителей в Лоухском районе полностью восстановлено, сообщили в "Карелэнерго".
"По состоянию на 14.33 мин. в Лоухском районе дежурные бригады филиала "Карелэнерго" в полном объеме выполнили аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи "Лоухи – Тяговая – Кестеньга". Электроснабжение потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении компании.
Ранее ГУМЧС сообщало, что в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате, по информации ЦУКС, нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах Лоухского района, где проживает 4146 человек, в том числе 887 детей, 847 домов, 10 социально-значимых объектов.
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