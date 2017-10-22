В Лучевом загорелась баня – понадобилось два с половиной часа, чтобы ее потушить

В Карелии за сутки сгорели две частных бани, один из пожаров – в Лучевом, пришлось тушить два с половиной часа.

В ночь с субботы на воскресенье, 22 октября произошел пожар в частной бане в местечке Лучевое-2 Кондопожского района Карелии (дачный кооператив "Просвещенец").

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 03:02 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов (6 человек и 2 единицы техники) привлекались для ликвидации этого пожара. Баню потушили через два с половиной часа – в 05:36.

Еще один пожар в частной бане произошел накануне, 21 октября, в поселке Паяницы Медвежьегорского района Карелии. Для его ликвидации в 18 часов 20 минут привлекались пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (7 человек и 2 единицы техники). Пожар был ликвидирован через час, в 19:20.

