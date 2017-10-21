В Медвежьегорске машину на гололеде занесло на пешехода

Мужчина, пострадавший в ДТП, госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 21 октября в 10.21, в Медвежьегорске автомобиль Hyundai при повороте занесло на скользкой дороге.

Иномарка выехала на обочину, где в этот момент находился пешеход.

В результате 68-летний мужчина оказался под колесами автомобиля, получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.