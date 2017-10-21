16:30, 21 Октября 2017
В Медвежьегорске машину на гололеде занесло на пешехода
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Мужчина, пострадавший в ДТП, госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня утром, 21 октября в 10.21, в Медвежьегорске автомобиль Hyundai при повороте занесло на скользкой дороге.
Иномарка выехала на обочину, где в этот момент находился пешеход.
В результате 68-летний мужчина оказался под колесами автомобиля, получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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