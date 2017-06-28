В Медвежьегорске подросток может сесть на 8 лет за продажу наркотиков

В Медвежьегорске несовершеннолетний подозревается в торговле наркотиками, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в марте 17-летний житель Медвежьегорска продал местному жителю 1,2 грамма наркотического вещества.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства).

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.