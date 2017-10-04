В Медвежьегорске завершили реконструкцию котельной

Глава республики Артур Парфенчиков проинспектировал завершение этапа реконструкции котельной в Медвежьегорске.

По данным пресс-службы карельского правительства, реконструкция котельной на улице Советская завершена, она растоплена. В течение месяца будет проведена ее регулировка.

В рамках рабочей поездки по Медвежьегорскому району Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков проинспектировал завершение работ по реконструкции одной из 25 котельных Медвежьегорска.

Необходимость реконструкции котельной по ул. Советской, находящейся в эксплуатации у ООО "Карелэнергоресурс", была связана с высоким износом её оборудования.

Кроме того, перед теплоснабжающей организацией стояла задача увеличить мощность объекта теплоснабжения для подключения нагрузки котельной Медвежьегорского лесозавода, выведенной собственником из эксплуатации.

В результате проведенной реконструкции были установлены 5 необходимых котлоагрегатов, общая мощность которых составляет 12,5 МВт, новая дымовая труба, соответствующая увеличенной мощности котельной.

Кроме того, выполнены работы на тепловых сетях по объединению систем теплоснабжения двух котельных, что позволяет обеспечить централизованное теплоснабжение потребителей с реконструированной котельной. Процесс подачи топлива здесь механизирован, управление автоматизировано.

Как сообщил Главе республики руководитель ООО "Карелэнергоресурс" Александр Евстифеев, в настоящее время завершен очередной этап реконструкции - котельная растоплена, регулировка будет проведена в течение месяца. В следующем году будет благоустроена территория вокруг котельной и обеспечено бесперебойное электроснабжение.