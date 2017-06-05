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12:14, 05 Июня 2017

В мэрии Петрозаводска грядут сокращения в связи с упразднением одного из управлений

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила о планах "реорганизации" управления муниципального контроля, которая фактически означает его ликвидацию.

Как отметила Ирина Мирошник в беседе с журналистами в понедельник, данный вопрос будет вынесен на сессию Петросовета 7 июня.

"Мы внесли проект решения о реорганизации управления муниципального контроля. Я считаю, что это подразделение наряду с комитетом ЖКХ несет очень важную функцию, с точки зрения обеспечения порядка, чистоты на территории Петрозаводска и необходима перезагрузка этого ведомства", - сообщила глава города.

"Мы посчитали правильным, чтобы административная комиссия, которая отрабатывает по составленным протоколам об административных правонарушениях, находилась все-таки в нормативно-правовом управлении, в отделе претензионно-исковой работы, - сказала Ирины Мирошник. - Непосредственно муниципальный контроль будет находиться в комитете ЖКХ, и таким образом мы уходим от ситуации, когда одна структура недостаточно эффективно взаимодействует с другой".

В связи с упразднением управления муниципального контроля как такового в мэрии произойдет ряд сокращений.

"Предполагается сокращение начальника управления, начальника отдела административной комиссии и консультанта. Одного консультанта мы уже сократили. То есть руководящие должности убираем. Считаем, что существующие руководители в комитете ЖКХ и в нормативно-правовом управлении справятся с этой дополнительной нагрузкой. Количество инспекторов, муниципальных служащих, осуществлявших текущую работу, является достаточным", - отметила градоначальница.

Напомним, управление муниципального контроля возглавляет Максим Луньков (ранее он был руководителем троллейбусного управления). На вопрос, будет ли Лунькову, предложена другая должность, Ирина Мирошник сообщила:

"В соответствии с трудовым законодательством ему будут предлагаться в течение двухмесячного периода все другие вакансии, которые будут в администрации подходить по уровню его образования и профессиональных компетенций".         

Глава города также отметила, что на сессии 7 июня депутатам предстоит вынести решение о назначении Андрея Иванова на должность заместителя главы города, председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом. Этот пост освободился после ареста Дениса Косарева, которого обвиняют в получеии взятки.

По словам Ирины Мирошник, 1 июня в мэрию поступило заявление от Косарева, в котором он попросил его уволить.

"2 июня мною было подписано распоряжение об освобождении (Дениса Косарева) с занимаемой должности и на предстоящую сессию 7 июня я внесла проект решения о назначении на должность председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом Иванова Андрея Владимировича. Поэтому 7 июня, если депутаты сочтут это возможным и правильным, то будет утвержден заместитель. Андрей Владимирович длительное время уже трудится в администрации, поэтому рассчитываю на то, что депутаты меня поддержат", - заключила она.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2017-06-05 13:06:33
Правильно , не надо плодить чиновников. Ее там есть управление из 3-х человек, занимается вопросами экологии. Зачем оно, тоже надо уменьшить до уровня отдела, экономия в зарплатах.
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