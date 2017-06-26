В мэрии Петрозаводска не намерены комментировать увольнение Васильевой, пока Мирошник в командировке

В администрации Петрозаводска не спешат называть причины увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой, которой вручили уведомление, когда шел выпускной.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, на данный момент обязанности директора лицея №13 возложены на Оксану Тихонову, замдиректора по воспитательной части.

"Ситуация в лицее под контролем, - заверили в пресс-службе мэрии Петрозаводска, - а о причинах увольнения может сказать только непосредственно работодатель Галины Васильевны – это Ирина Мирошник, которая находится в командировке до 29 июня. Вот приедет и даст комментарий".

Тем временем, в лицее начался сбор подписей против увольнения Галины Васильевой.

Также создана петиция в защиту уволенного директора.

Напомним, Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете.