Новости. Общество
13:06, 26 Июня 2017

В мэрии Петрозаводска не намерены комментировать увольнение Васильевой, пока Мирошник в командировке

По теме

День города вместе с Баренц Групп
26.06.17 13:39
Петрозаводчане поддерживают инициативу сделать улицу Федосовой пешеходной
26.06.17 13:17
МЧС предупредило об очередном ухудшении погоды в Карелии
26.06.17 12:30
Все новости
Загрузка...

В администрации Петрозаводска не спешат называть причины увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой, которой вручили уведомление, когда шел выпускной.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, на данный момент обязанности директора лицея №13 возложены на Оксану Тихонову, замдиректора по воспитательной части.

"Ситуация в лицее под контролем, - заверили в пресс-службе мэрии Петрозаводска, - а о причинах увольнения может сказать только непосредственно работодатель Галины Васильевны – это Ирина Мирошник, которая находится в командировке до 29 июня. Вот приедет и даст комментарий".

Тем временем, в лицее начался сбор подписей против увольнения Галины Васильевой.

Также создана петиция в защиту уволенного директора.

Напомним, Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете.

По теме

День города вместе с Баренц Групп
26.06.17 13:39
Петрозаводчане поддерживают инициативу сделать улицу Федосовой пешеходной
26.06.17 13:17
МЧС предупредило об очередном ухудшении погоды в Карелии
26.06.17 12:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2017-06-26 13:39:57
Уволить мэра.
Это месть председателя, а исполняет указание мэр.
Беспредел.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой

Аналитика

23.06.2017 11:44
Политкухня
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
"Петрозаводск – любимая столица" 9
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 7
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 14
16.06.2017 13:44
Вся аналитика

Чтиво

24.06.2017 09:00
Без политики
SKODA Superb: мощный, динамичный, экономичный
Больше динамики и больше удовольствия от вождения: SKODA Superb достигает очередных высот в топливной экономичности и эффективности.
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (12)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Весь этот мир
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»