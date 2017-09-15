В мэрии Петрозаводска отметили День секретаря

Сотрудницам аппарата администрации вручили благодарственные письма за подписью главы Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии.

День секретаря – праздник молодой. Несмотря на то, что в мире его отмечают уже более полувека, российские секретари встречают свой профессиональный праздник лишь с 2005 года.

Поздравления от имени Ирины Мирошник и администрации города в связи с отмечаемым сегодня Днем секретаря передала управляющая делами – заместитель руководителя аппарата администрации Диана Евстигнеева.

Отметив важность и незаменимость этой профессии и поздравив секретарей, работающих в администрации города, с праздником, Диана Евстигнеева вручила им благодарственные письма.

За многолетний труд и добросовестное отношение к исполнению обязанностей и высокий профессионализм благодарственных писем удостоены: Анна Копейкина, Евгения Лемтюгова, Наталья Пинчук, Ника Соснович, Наталья Стафейчук, Полина Ушакова и Дарья Чалюк.