В мэрии Петрозаводска пообещали заделать провалы на набережной

В субботу глава города Ирина Мирошник вместе с и.о. заместителя главы - председателя комитета ЖКХ Юлией Мизинковой проверили состояние Онежской набережной, проспекта К.Маркса и площади Кирова, где в ближайшие выходные пройдут основные мероприятия Дня города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В первую очередь, было проверено качество уборки самой набережной и прилегающей к ней территории.

За месяц на Онежской набережной многое изменилось. ООО "ТехРент" согласно заключенному контракту завершил уборку оставшегося после зимы мусора и листьев, на дорожках установлены новые урны.

В парковой зоне при помощи спонсоров удалены более двухсот старых пней и упавшие деревья, завершается демонтаж нестационарных летних кафе, которые необходимо было снести в связи с изменениями в Земельном кодексе.

С приходом тепла в карельской столице началась посадка цветов, она продолжится и на следующей неделе. Повсеместно идет скашивание бурно растущей травы. Как отметила Юлия Мизинкова, к Дню города все эти работы будут завершены.

Глава города также осмотрела состояние основных площадок праздника и мест, которые являются визитной карточкой Петрозаводска: территории у памятника Петру Первому и Воинам Онежской флотилии, на площади Кирова и у Мемориала "Вечный огонь".

Как рассказала Юлия Мизинкова, в ближайшие дни на Онежской набережной будет проведено обновление колонн ротонды, будут заделаны и ямы, образовавшиеся весной со стороны порта.

Ирина Мирошник отметила проведенную активную работу, но одновременно поручила организовать уборку наиболее посещаемых в летнее время мест в постоянном режиме, чтобы регулярно поддерживать наведенную чистоту, и город выглядел достойно не только в дни праздников.

В сам День города здесь, конечно же, также должна вестись постоянная текущая уборка.

"Теперь необходимо организовать постоянный контроль за чистотой в городе, пересмотреть контракт с подрядной организацией, увеличить кратность уборки, проводить ее также и перед выходными, когда горожане после трудовой недели выходят отдыхать на набережную", - сказала Ирина Мирошник.