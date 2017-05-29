В мэрии Петрозаводска проверяют законность установки уродливого контейнера на набережной

Прямо на пешеходной дорожке на Онежской набережной, напротив памятника морякам онежской военной флотилии, появился металлический контейнер.

На днях на набережной в Петрозаводске, в излюбленном месте отдыха горожан и туристов, прямо на пешеходной дорожке, недалеко от ресторана "Фрегат", напротив памятника морякам онежской военной флотилии, появился металлический контейнер.

Контейнер установили рядом со столбом, откуда есть возможность подключиться к электричеству.

Как стало известно "Столице на Онего", поставил контейнер некий предприниматель, планируя в дальнейшем использовать его в качестве кафе – торговой точки.

В пресс-службе администрации Петрозаводска сообщили, что на данный момент выясняется законность установки контейнера на набережной.