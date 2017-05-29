13:28, 29 Мая 2017
В мэрии Петрозаводска проверяют законность установки уродливого контейнера на набережной
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Прямо на пешеходной дорожке на Онежской набережной, напротив памятника морякам онежской военной флотилии, появился металлический контейнер.
На днях на набережной в Петрозаводске, в излюбленном месте отдыха горожан и туристов, прямо на пешеходной дорожке, недалеко от ресторана "Фрегат", напротив памятника морякам онежской военной флотилии, появился металлический контейнер.
Контейнер установили рядом со столбом, откуда есть возможность подключиться к электричеству.
Как стало известно "Столице на Онего", поставил контейнер некий предприниматель, планируя в дальнейшем использовать его в качестве кафе – торговой точки.
В пресс-службе администрации Петрозаводска сообщили, что на данный момент выясняется законность установки контейнера на набережной.
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