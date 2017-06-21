В мэрии Петрозаводска рассказали, почему ночью лучше не купаться

Администрация столицы Карелии после ЧП на Ладожском озере с подростками напоминала о соблюдении основных правил поведения на воде.

Власти, в частности, рекомендуют не купаться в состоянии алкогольного опьянения - это основная причина гибели людей на воде.

"Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега", - отметили в мэрии.

Так же власти рекомендуют не допускать шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не баловаться на воде, не пугать других.

"Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна. Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма, в результате чего в нем начинаются необратимые процессы и человек погибает даже на мелководье. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже +18°С, а воздуха +20°С", - сказали в мэрии.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба остальных по-прежнему неизвестна. По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").