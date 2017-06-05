В мэрии пообещали ко Дню города убрать с набережной фрагменты разобранных шашлычных

Ко Дню города Онежскую набережную приведут в порядок, ротонду отремонтируют, а остатки летних кафе – уберут, пообещала глава Петрозаводска.

Как отметила Ирина Мирошник в беседе с журналистами, власти уделяют пристальное внимание состоянию набережной. Ко Дню города здесь пройдут небольшие ремонтные работы и работы по благоустройству: починят скамейки, установят новые урны, смоют граффити.

"В отношении ротонды постараемся принять меры, которые позволили бы ее облагородить и украсить, - сказала глава города. - Еще одна важная задача – удаление остатков торговли, шашлычных".

Мирошник сообщила, что мэрия так и не дождалась предпринимателей, которые должны были убрать с набережной фрагменты разобранных кафе. Поэтом решено сделать это своими силами, за счет средств бюджете, а потом выставить собственникам счет.

Не исключено, что в День города на набережной будет организована торговля пирожками, мороженым и безалкогольными напитками. Но пока утверждать этого нельзя.

"Коллеги еще прорабатывают варианты организации такой торговли", - пояснила Ирина Мирошник.