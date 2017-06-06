В мэрии рассказали, где в Петрозаводске скоро появится природный газ

В Петрозаводске завершены работы по подключению нового газопровода, от которого будет снабжаться газом 11 домов строящегося микрорайона Древлянка-7, сообщает мэрия.

"Специалисты АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" завершили работы по подключению к сети газораспределения нового газопровода среднего давления, от которого будет снабжаться газом 11 многоквартирных домов строящегося микрорайона Древлянка-7 столицы Карелии", - говорится в сообщении городской администрации.

По словам начальника производственно-технического отдела компании Евгения Воронина, газопровод выполнен из современных материалов – полиэтиленовых труб, не подверженных коррозии, а его общая протяженность составляет 1220 м. Новый газопровод производительностью 9750 куб. м природного газа в час позволит газифицировать порядка 1 тысячи квартир в новых домах микрорайона.

Кроме этого, как сообщил начальник управления жилищного хозяйства Евгений Перов, разработана проектная документация по переводу на природный газ 18-ти многоквартирных домов (1342 квартиры) района Октябрьский в Петрозаводске; она согласована с АО "Карелгаз".

"В настоящее время подготовлена документация для проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение указанных работ. В соответствии с конкурсной документацией срок выполнения работ по переводу на природный газ 18-ти многоквартирных домов района Октябрьский – до 20 декабря 2017 года", - отметили в мэрии.