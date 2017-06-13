В Минфине Карелии назначен новый руководитель

Исполняющим обязанности Министра финансов республики назначена Елена Антошина, сообщает правительство Карелии.

В соответствии с указом, который подписал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, с 10 июня исполняющим обязанности члена правительства РК, министра финансов назначена Елена Александровна Антошина.

В разные годы Антошина работала ревизором-инспектором госдоходов, экономистом, заместителем начальника финансового управления администрации Петрозаводска.

С 1998 года занимала руководящие должности в органах исполнительной власти республики и в Минфине.