12:15, 13 Июня 2017
В Минфине Карелии назначен новый руководитель
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Исполняющим обязанности Министра финансов республики назначена Елена Антошина, сообщает правительство Карелии.
В соответствии с указом, который подписал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, с 10 июня исполняющим обязанности члена правительства РК, министра финансов назначена Елена Александровна Антошина.
В разные годы Антошина работала ревизором-инспектором госдоходов, экономистом, заместителем начальника финансового управления администрации Петрозаводска.
С 1998 года занимала руководящие должности в органах исполнительной власти республики и в Минфине.
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