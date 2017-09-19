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Новости. Происшествия
13:03, 19 Сентября 2017
фото: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

В Минобороны назвали "провокацией" и "глупостью" сообщение о ЧП с ранеными во время учений

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Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) опровергла появившиеся в СМИ сообщения о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017": никаких происшествий с авиацией в ходе мероприятия не было.

"Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было… Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" – намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — цитирует РИА Новости релиз пресс-службы ЗВО.

Военные также отметили, что на видеокадрах, которыми сопровождались публикации СМИ, "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — добавили в пресс-службе.

За нынешними учениями наблюдают сотни российских и зарубежных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 стран, напомнили в ЗВО.

Ранее "Дождь" и ряд других СМИ со ссылкой на 66.ru сообщили, вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Отмечалось, что во время инцидента сгорели два автомобиля, два человека (предположительно, журналисты) получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-19 14:14:47
Минобороны врать не может. Народ даже не сомневается, что это провокация, снятая в Голливуде.
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