В Минобороны разъяснили ситуацию со студентами, которым якобы не заплатили за работу на строительстве кадетского училища

Информация о том, что на строительстве Президентского кадетского училища в Петрозаводске группе студентов не заплатили за работу, вызвала недоумение у руководства строительства этого объекта.

Об этом сообщается в релизе регионального министерства строительства, которое ссылается на представителей Минобороны России, курирующее ход работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в феврале 2017 года группа студентов ПетрГУ была нанята на стройку для выполнения некоторых работ. Причем нанял человек, фамилии которого никто из студентов не знает, и без заключения договоров.

В итоге, студентам, по их словам, за выполненную работу не заплатили, а посредник, их нанимавший, долго тянул, "кормил обещаниями", а потом "пропал". Никаких подтверждающих документов ребята представить не смогли. С их слов, на стройке они трудились в двадцатых числах февраля. Тогда как публикация об этом факте появилась в конце июня.

"В материале было также указано название компании, репутация которой была подвергнута сомнению. Однако, как выяснилось, организация еще даже не работала в то время на данном объекте", - отмечается в сообщении Минстроя.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, на площадке карельского ведомства 5 июля собрались представители Минобороны России, курирующие строительство кадетского училища, ООО "Баурама" – строительной организации, которая упоминалась в публикации, автор статьи и несколько студентов.

"В ходе обсуждения ребята подтвердили, что ни фамилии, ни каких-то других данных человека, который их нанимал, ни договоров у них нет. А ООО "Баурама", строительная организация, которая была упомянута в статье, тогда на объект только собиралась заходить. Да и студентов эта компания, по словам руководителя, на строительство не привлекает", - рассказали в Минстрое.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника строительного управления №5 АО "Главное управление обустройства войск" Минобороны Российской Федерации Александр Козлов.

"В феврале текущего года на строительство кадетского училища в Петрозаводске, когда на стройке работали студенты, ООО "Баурама" еще не зашло. Никакой Максим, которого упоминали в публикации, в этой строительной организации не работает. Кадетское училище – строительный объект Минобороны России, и с каждым работником, не важно, на какой срок – хоть на день – обязательно заключается договор. По всем заключенным договорам произведены расчеты", – отметил он.

Тем не менее, сообщается в релизе Минстроя, представители Минобороны России "пошли навстречу студентам, попавшим в затруднительное положение". По результатам проверки "разговор будет продолжен".

"В данном случае, мы, со своей стороны, проверим записи в журналах на КПП объекта. Отмечу, что, если бы ребята обратились к нам хотя бы в марте, прояснить вопрос было бы намного проще", – добавил Александр Козлов.

Напомним, Президентское кадетское училище строится на Комсомольском проспекте. Ожидается, что 1 сентября 2017 года учреждение распахнет свои двери для 360 ребят из разных регионов России. Параллельно идет набор преподавательского состава, в том числе и местных специалистов.

На должность начальника учреждения назначен Андрей Макаревич.

По имеющейся информации, в конце июля строящийся объект может посетить президент РФ Владимир Путин.