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14:55, 05 Июня 2017

В Минспорта Карелии прокомментировали информацию об отсутствии внимания к молодым спортсменам

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Чемпион по киокусинкай встретится с врио главы республики, а в министерстве ему готовы заменить куртку.

На сайте министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту появилась информация, опровергающая "крик души" петрозаводчанки, которая рассказала в группе ВКонтакте о том, что власти не уделяют должного внимания молодым талантливым спортсменам. В частности, она сообщила, что никто не отметил победу Марка Вологдина на первенстве мира по киокусинкай. "…Мне настолько надоело безразличное отношение наших местных властей к такому событию, что я больше не могу и не хочу молчать. Мало того, что проезд полностью оплачивали родители Марка, деньги собирали всем семейством, так и плюс ко всему Марка даже не поздравило наше министерство спорта вообще никак. Даже не пригласили руку пожать. А когда он приехал из Европы с первым местом, ему торжественно вручили мастерку на размер меньше с надписью "Сочи-2014", а родителям в ответ на их письмо о компенсации хотя бы проезда, прислали ответ от заместителя главы о возврате 100 рублей, а министерство спорта просто проигнорировало их письмо. Позор!" – написала она.

В министерстве официально опровергли факт невнимания к Марку Вологдину. "Для разъяснения ситуации сообщаем следующее. 27-28 мая в Сибиу (Румыния) прошел пятый Чемпионат и Первенство мира по киокусинкай. В соревнованиях принял участие спортсмен из Карелии Марк Вологдин. В возрастной группе юношей до 18 лет в весовой категории до 65 кг Марк одержал победу и стал обладателем золотой медали Первенства. Новость о победе спортсмена была размещена на сайте министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия 30 мая http://goskomsportrk.ru/node/4403 . Ранее министр поздравил спортсмена на своей странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id220026779 и лично - тренера Анатолия Кукшиева", - сказано на сайте ведомства.

Также сообщается, что на поездку Марка Вологдина на первенство мира министерство выделило Федерации киокусинкай Республики Карелия финансовые средства в размере 100 000 рублей. Кроме того, 14 апреля министр по делам молодежи физической культуре и спорту Александр Воронов встретился с Марком и его тренером Анатолием Кукшиевым после победы Марка на Кубке Европы 2017 года по карате киокусинкай. На встрече Александр Воронов поздравил спортсмена и вручил ему благодарственное письмо министерства и фирменную куртку зимних олимпийских игр в Сочи. Размер куртки Марк определял самостоятельно. Отмечается, что министерство всегда идет навстречу пожеланиям и готово предоставить замену в случае, если подарок по каким-либо причинам не подходит.

После победы Марка на первенстве мира, планировалась встреча сразу после возвращения временно исполняющего обязанности главы республики Артуром Парфенчиковым из командировки. Артур Парфенчиков встретится с Марком сегодня, 5 июня, в 17.00.

"Добавим, что министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия всегда гордится и радуется победам наших спортсменов. Марк Вологдин с юных лет является неоднократным победителем соревнований по киокусинкай всероссийского и международного уровней, и мы верим, что спортсмена ждет прекрасное будущее. Мы всегда готовы встречаться для обсуждения любых вопросов, которые возникают у спортсменов, их тренеров или родителей", - говорится в сообщении.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2017-06-05 21:55:57
Склонен поверить родителям. Недавно Карелия потеряла спортсменку-тайквондистку. Теперь она будет выступать от другого региона. Сахалин, кажется. Тоже невнимание и слабая поддержка.
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