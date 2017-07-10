Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Экономика
16:39, 10 Июля 2017

В минусе у карельской казны более 1 миллиарда рублей

По теме

Объем госдолга Карелии перевалил за 23 миллиарда рублей
10.07.17 16:53
Компания "Россети" планирует вложить в энергетику Карелии 3 млрд
10.07.17 15:53
Банк "Югра" перестал выдавать клиентам деньги в Петрозаводске
10.07.17 15:11
Все новости
Загрузка...

Расходы бюджета Карелии превысили 17 миллиардов рублей

Минфин Карелии опубликовал основные показатели бюджета республики на 1 июля 2017 года, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

По теме

Объем госдолга Карелии перевалил за 23 миллиарда рублей
10.07.17 16:53
Компания "Россети" планирует вложить в энергетику Карелии 3 млрд
10.07.17 15:53
Банк "Югра" перестал выдавать клиентам деньги в Петрозаводске
10.07.17 15:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
03.07.2017, 11:58
"Нужно создать, а потом думать"
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
03.07.2017, 09:37
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"

Аналитика

Сегодня 10:28
Капитал
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 16
06.07.2017 10:33
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 37
03.07.2017 09:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:25
Личное мнение
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 1
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Первый "Последний адрес"
Сегодня 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 2
03.07.2017 17:06
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
2:22
Эксперимент «Офис»
Тачки 3
детям
Во всем виноват енот
Холодное танго
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»