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16:17, 25 Мая 2017

В молочной продукции из Белоруссии нашли антибиотики от сифилиса

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В молочной продукции белорусских предприятий были выявлены остатки антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.

Об этом заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2017-05-25 16:58:40
В пробы молочной продукции не надо мочится проверяющим.
michail
2017-05-25 16:22:52
У соседей появились новые породы развратных молочных коров?
Гость
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