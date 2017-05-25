16:17, 25 Мая 2017
В молочной продукции из Белоруссии нашли антибиотики от сифилиса
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В молочной продукции белорусских предприятий были выявлены остатки антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.
Об этом заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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