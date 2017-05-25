В молочной продукции из Белоруссии нашли антибиотики от сифилиса

В молочной продукции белорусских предприятий были выявлены остатки антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.

Об этом заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства, пишут "Вести Карелии".

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