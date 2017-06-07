В Москве открылась выставка брендреализма от лидера "Ленинграда"
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Начинающий художник Шнуров планирует после попасть в Эрмитаж.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров открыл в Московском музее современного искусства (MMOMA) выставку "Ретроспектива брендреализма", сообщает "Фонтанка". На церемонии музыкант заявил, что его работы попадут в Эрмитаж.
"Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж", - подчеркнул 44-летний Шнуров.
Исполнитель отметил, что первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла в 2006 году, и все произведения были раскуплены. "Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram", - добавил он.
Куратор выставки Дмитрий Озерков рассказал, что все предметы экспозиции придуманы Шнуровым, но созданы группой анонимных художников.
"Сергей обладает художественной волей, он несет творческий заряд, а другие воплощают", - объяснил он.
Шнуров провозгласил брендреализм как направление в искусстве в 2006 году. Согласно его постулатам, современный человек "окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно".
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