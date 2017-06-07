В Москве открылась выставка брендреализма от лидера "Ленинграда"

Начинающий художник Шнуров планирует после попасть в Эрмитаж.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров открыл в Московском музее современного искусства (MMOMA) выставку "Ретроспектива брендреализма", сообщает "Фонтанка". На церемонии музыкант заявил, что его работы попадут в Эрмитаж.

"Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж", - подчеркнул 44-летний Шнуров.

Исполнитель отметил, что первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла в 2006 году, и все произведения были раскуплены. "Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram", - добавил он.

Куратор выставки Дмитрий Озерков рассказал, что все предметы экспозиции придуманы Шнуровым, но созданы группой анонимных художников.

"Сергей обладает художественной волей, он несет творческий заряд, а другие воплощают", - объяснил он.

Шнуров провозгласил брендреализм как направление в искусстве в 2006 году. Согласно его постулатам, современный человек "окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно".

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) Июн 6 2017 в 9:52 PDT

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Июн 6 2017 в 9:56 PDT