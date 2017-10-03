В музее "Кижи" завершились первые в России курсы ИККРОМ

В курсах приняли участие 18 специалистов из 16 стран мира: Норвегии, Швеции, Канады, Германии, Шотландии, Японии, Малайзии, Индии, Шри-Ланки, Эстонии и других.

Все они сложившиеся профессионалы в области реставрации, архитектуры, сохранении культурного наследия. Цель курсов – не только повышение квалификации, но и общение, обмен опытом. Сертификаты об окончании курсов студентам вручила директор музея "Кижи" Елена Богданова.

ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей) является межгосударственной организацией, занимающейся сохранением всемирного культурного наследия. Сегодня членами ИККРОМ являются 135 государств. Курсы ИККРОМ для специалистов-реставраторов проходят по всему миру, но до сентября этого года никогда не проводились в России.

Выступая с приветственным словом от имени генерального директора ИККРОМ Стефано де Каро, руководитель отдела проектов ИККРОМ Джозеф Кинг подчеркнул: "Это первые в России курсы ИККРОМ. Последние 20 лет я занимаюсь организацией таких программ по всему миру, но я не помню случая, чтобы с первой попытки был бы достигнут такой впечатляющий результат. Пожалуй, в следующий раз я сам подам заявку и стану одним из участников. Я живу и работаю в Риме, где есть множество памятников культуры. Но я не могу не признать, что Кижи – один из самых прекрасных объектов в списке Всемирного наследия. Хочу поблагодарить за помощь в организации курсов Министерство культуры и Министерство иностранных дел России, музей "Кижи" и Петрозаводский государственный университет".

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен отметил, что курсы ИККРОМ закономерно состоялись в республике, где насчитывается свыше 1000 памятников деревянной архитектуры, и выразил надежду, что обмен опытом и знаниям будет полезен не только гостям, но и принимающей стороне.

Елена Богданова поблагодарила всех студентов и организаторов за активную работу и сообщила, что музей обязательно рассмотрит возможность проведения аналогичных курсов в будущем: "Помимо реставрации памятников деревянного зодчества, темой следующих курсов могло бы стать сохранение ландшафта".

Программа первых в России курсов ИККРОМ включала в себя лекции и практические занятия, поездки к наиболее интересным памятникам деревянного зодчества Карелии. Под руководством опытных кижских реставраторов и приглашенных специалистов участники курсов учились владеть традиционными плотницкими инструментами, осваивали методы отбора древесины для нужд реставрации, овладевали техниками обмера и датировки памятников, постигали уникальные технологии, разработанные в процессе реставрации Преображенской церкви – одного из самых больших и сложных исторических сооружений в мире.

По отзывам участников курсов, результаты обучения во многом превзошли ожидания.

Сюзанна Радивоевич, владеет лабораторией по проведению анализов древесины в г. Юджин (штат Орегон, США) и преподает в университете Орегона: "Я получила гораздо больше, чем ожидала. Нам передали огромный объем знаний, и я уверена, что буду применять их на практике. Кроме того, нигде в мире больше нельзя увидеть то, что мы увидели на Кижах. Эти памятники не имеют аналогов".

Анура Диссанаяки (Шри-Ланка), специалист по реставрации настенной живописи: "Тема реставрации деревянного зодчества заинтересовала меня, поскольку на Шри-Ланке есть большое количество росписей на деревянной основе. Полученные знания пригодятся не только мне, но и моим многочисленным ученикам".

Кроме того, многие студенты отмечали, что, кроме новых знаний и умений, пребывание на Кижах дает особый опыт погружения в атмосферу заповедного острова, где до сих пор жива традиция, вызвавшая к жизни всемирно известные кижские памятники. Поэтому гости интересовались всеми аспектами местной культуры: например, в единственный день отдыха от занятий по основной программе они с удовольствием учились печь калитки и плести традиционные пояса.

Музыкальный подарок выпускникам курсов ИККРОМ преподнесли артисты ансамбля "Кантеле".