Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Культура
09:44, 03 Октября 2017

В музее "Кижи" завершились первые в России курсы ИККРОМ

По теме

ВИДЕО: Петрозаводская группа "Громыка" выступила на международном фестивале
03.10.17 08:20
К нам идет фестиваль
29.09.17 14:04
Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки
29.09.17 11:07
Все новости
Загрузка...

В курсах приняли участие 18 специалистов из 16 стран мира: Норвегии, Швеции, Канады, Германии, Шотландии, Японии, Малайзии, Индии, Шри-Ланки, Эстонии и других.

Все они сложившиеся профессионалы в области реставрации, архитектуры, сохранении культурного наследия. Цель курсов – не только повышение квалификации, но и общение, обмен опытом. Сертификаты об окончании курсов студентам вручила директор музея "Кижи" Елена Богданова.

ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей) является  межгосударственной организацией, занимающейся сохранением всемирного культурного наследия. Сегодня членами ИККРОМ являются 135 государств. Курсы ИККРОМ для специалистов-реставраторов проходят по всему миру, но до сентября этого года никогда не проводились в России.

Выступая с приветственным словом от имени генерального директора ИККРОМ Стефано де Каро, руководитель отдела проектов ИККРОМ Джозеф Кинг подчеркнул: "Это первые в России курсы ИККРОМ. Последние 20 лет я занимаюсь организацией таких программ по всему миру, но я не помню случая, чтобы с первой попытки был бы достигнут такой впечатляющий результат. Пожалуй, в следующий раз я сам подам заявку и стану одним из участников. Я живу и работаю в Риме, где есть множество памятников культуры. Но я не могу не признать, что Кижи – один из самых прекрасных объектов в списке Всемирного наследия. Хочу поблагодарить за помощь в организации курсов Министерство культуры и Министерство иностранных дел России, музей "Кижи" и Петрозаводский государственный университет".

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен отметил, что курсы ИККРОМ закономерно состоялись в республике, где насчитывается свыше 1000 памятников деревянной архитектуры, и выразил надежду, что обмен опытом и знаниям будет полезен не только гостям, но и принимающей стороне.

Елена Богданова поблагодарила всех студентов и организаторов за активную работу и сообщила, что музей обязательно рассмотрит возможность проведения аналогичных курсов в будущем: "Помимо реставрации памятников деревянного зодчества, темой следующих курсов могло бы стать сохранение ландшафта".

Программа первых в России курсов ИККРОМ включала в себя лекции и практические занятия, поездки к наиболее интересным памятникам деревянного зодчества Карелии. Под руководством опытных кижских реставраторов и приглашенных специалистов участники курсов учились владеть традиционными плотницкими инструментами, осваивали методы отбора древесины для нужд реставрации, овладевали техниками обмера и датировки памятников, постигали уникальные технологии, разработанные в процессе реставрации Преображенской церкви – одного из самых больших и сложных исторических сооружений в мире.

По отзывам участников курсов, результаты обучения во многом превзошли ожидания.

Сюзанна Радивоевич, владеет лабораторией по проведению анализов древесины в г. Юджин (штат Орегон, США) и преподает в университете Орегона: "Я получила гораздо больше, чем ожидала. Нам передали огромный объем знаний, и я уверена, что буду применять их на практике. Кроме того, нигде в мире больше нельзя увидеть то, что мы увидели на Кижах. Эти памятники не имеют аналогов".

Анура Диссанаяки (Шри-Ланка), специалист по реставрации настенной живописи: "Тема реставрации деревянного зодчества заинтересовала меня, поскольку на Шри-Ланке есть большое количество росписей на деревянной основе. Полученные знания пригодятся не только мне, но и моим многочисленным ученикам".

Кроме того, многие студенты отмечали, что, кроме новых знаний и умений, пребывание на Кижах дает особый опыт погружения в атмосферу заповедного острова, где до сих пор жива традиция, вызвавшая к жизни всемирно известные кижские памятники. Поэтому гости интересовались всеми аспектами местной культуры: например, в единственный день отдыха от занятий по основной программе они с удовольствием учились печь калитки и плести традиционные пояса.

Музыкальный подарок выпускникам курсов ИККРОМ преподнесли артисты  ансамбля "Кантеле".

По теме

ВИДЕО: Петрозаводская группа "Громыка" выступила на международном фестивале
03.10.17 08:20
К нам идет фестиваль
29.09.17 14:04
Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки
29.09.17 11:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-03 09:50:21
Русских народных песен не было?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
26.09.2017, 09:59
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду?
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Аналитика

Сегодня 10:22
Политкухня
То немцу смерть 1
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Реконструкция обороны города под Петрозаводском
02.10.2017 13:20
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Крым
Оно
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»