07:25, 11 Октября 2017
В МВД Карелии прошли новые кадровые назначения
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Отдел министерства внутренних дел по Сортавальскому району возглавил новый руководитель, сообщили в МВД Карелии.
С 10 октября ОМВД России по Сортавальскому району Республики Карелия возглавляет подполковник полиции Дмитрий Маханьков.
Дмитрий Иванович проходит службу в органах внутренних дел с 2002 года, значительная ее часть связана с подразделением Уголовного розыска Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Карелии Дмитрий Маханьков проходил службу в Муезерском и Лахденпохском районах. Награжден медалями "За отличие в службе" II и III степеней, "За доблесть в службе". Женат, является отцом троих детей.
Предыдущий руководитель Отделения полиции Сергей Мусаев переведен на службу в Министерство внутренних дел по Республике Карелия.
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