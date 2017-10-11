В МВД Карелии прошли новые кадровые назначения

Отдел министерства внутренних дел по Сортавальскому району возглавил новый руководитель, сообщили в МВД Карелии.

С 10 октября ОМВД России по Сортавальскому району Республики Карелия возглавляет подполковник полиции Дмитрий Маханьков.

Дмитрий Иванович проходит службу в органах внутренних дел с 2002 года, значительная ее часть связана с подразделением Уголовного розыска Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Карелии Дмитрий Маханьков проходил службу в Муезерском и Лахденпохском районах. Награжден медалями "За отличие в службе" II и III степеней, "За доблесть в службе". Женат, является отцом троих детей.

Предыдущий руководитель Отделения полиции Сергей Мусаев переведен на службу в Министерство внутренних дел по Республике Карелия.