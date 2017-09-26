В МВД Карелии рассказали о "странном происшествии" на Древлянке

В Петрозаводске подростка подозревают в угоне автомобиля.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратились двое горожан, "ставших очевидцами странного происшествия".

"Поздно ночью они заметили на одной из улиц микрорайона Древлянка отечественный автомобиль, который занесло на обочину. Из него выскочил незнакомец и скрылся", - отметили в ведомстве.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что брошенный транспорт принадлежит местному жителю, который сейчас находится за пределами республики.

Стражи порядка пришли к выводу, что угон совершил подросток, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

"Юноша воспользовался тем обстоятельством, что машина была не заперта, а также не оборудована сигнализацией, - отметили в МВД. - По версии следствия, он похитил из салона автомагнитолу, обнаружил в машине ключи, завел двигатель и совершил недолгую поездку по микрорайону".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ.