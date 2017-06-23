В МВД объяснили, почему концерт Булановой в 23 часа на Дне города не является нарушением "закона о тишине"

Концерт певицы Татьяны Булановой под открытым небом в Петрозаводске, который начнется в День города в 23 часа, не противоречит закону, заявили в МВД Карелии.

Завтра Петрозаводск будет отмечать День города. Праздничные мероприятия начнутся утром и будут продолжаться допоздна: концерт Татьяны Булановой начнется в 23 часа, и только в полночь над городом прогремит праздничный салют.

"Столица на Онего" поинтересовалась в МВД Карелии, не противоречат ли столь поздние мероприятия "закону о тишине"?

В министерстве нас заверили, что нарушения нет.

В ведомстве сослались на положения регионального закона "Об административных правонарушениях" от 17 апреля 2008 года. В статье 2.1 этого закона оговаривается, что нарушением тишины и покоя граждан с 22 часов до 7 часов (а в выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22 часов до 8 часов) не признаются: "аварийно-восстановительные, спасательные и другие неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности либо бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также действия, совершаемые при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенные органами государственной власти Республики Карелия или органами местного самоуправления".

В МВД добавили, что на данные мероприятия в День города получены необходимые разрешения.