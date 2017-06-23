Новости. Общество
13:23, 23 Июня 2017

В МВД объяснили, почему концерт Булановой в 23 часа на Дне города не является нарушением "закона о тишине"

По теме

Певец Максим Леонидов отдохнул в Карелии
23.06.17 13:35
Василий Петров: Почетные граждане Петрозаводска поддерживают инициативу о столичном статусе
23.06.17 12:34
Туристы не хотят ехать в Карелию из-за плохой погоды
23.06.17 12:13
Все новости
Загрузка...

Концерт певицы Татьяны Булановой под открытым небом в Петрозаводске, который начнется в День города в 23 часа, не противоречит закону, заявили в МВД Карелии.

Завтра Петрозаводск будет отмечать День города. Праздничные мероприятия начнутся утром и будут продолжаться допоздна: концерт Татьяны Булановой начнется в 23 часа, и только в полночь над городом прогремит праздничный салют.

"Столица на Онего" поинтересовалась в МВД Карелии, не противоречат ли столь поздние мероприятия "закону о тишине"?  

В министерстве нас заверили, что нарушения нет.

В ведомстве сослались на положения регионального закона "Об административных правонарушениях" от 17 апреля 2008 года. В статье 2.1 этого закона оговаривается, что нарушением тишины и покоя граждан с 22 часов до 7 часов (а в выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22 часов до 8 часов) не признаются: "аварийно-восстановительные, спасательные и другие неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности либо бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также действия, совершаемые при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенные органами государственной власти Республики Карелия или органами местного самоуправления".

В МВД добавили, что на данные мероприятия в День города получены необходимые разрешения.

 

По теме

Певец Максим Леонидов отдохнул в Карелии
23.06.17 13:35
Василий Петров: Почетные граждане Петрозаводска поддерживают инициативу о столичном статусе
23.06.17 12:34
Туристы не хотят ехать в Карелию из-за плохой погоды
23.06.17 12:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2017-06-23 13:39:47
Объяснили - и людям, которые не смогут заснуть (а утром многим на работу), сразу стало легче. Неужели дня мало?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

Сегодня 11:44
Политкухня
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
"Петрозаводск – любимая столица" 7
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 6
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:22
Без политики
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
На старт! Внимание! Лето!
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»