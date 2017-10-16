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Новости. Общество
13:17, 16 Октября 2017

В МВД рассказали, как кони помогают полицейским Петрозаводска

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Закончился сезон у полицейских кавалеристов карельской столицы.

По данным пресс-службы МВД Карелии, умные напарники кавалеристов не боятся толпы, в принципе доброжелательны к людям и позволяют обеспечить присутствие правоохранителей там, где не пройти автомобилю или пешему патрулю.

Как отмечают сами кавалеристы, лошадь незаменима при работе полиции на массовых мероприятиях (так, однажды, именно конные полицейские смогли найти потерявшегося в толпе ребенка), в лесопарковых зонах, при скоплениях конфликтующих сторон. Был случай, когда специально обученная лошадь устремилась в толпу, люди расступились и закончилась потасовка.

В то же время и сами полицейские, связавшие свою деятельность с конным взводом, уникальные профессионалы. На сегодняшний день их восемь человек и, несмотря на то, что желающих служить в этом подразделении немало, сменщиков у них почти не находится. Здесь нужно не только любить и уметь общаться с лошадьми, выполнять все требования, предъявляемые к сотрудникам патрульно-постовой службы, но и иметь отличное здоровье.

Необычные верховые полицейские патрульно-постовой службы давно стали визитной карточкой карельской столицы. Их можно встретить каждые выходные и во время массовых мероприятий в парковых зонах города, иногда они отправляются в командировки – к примеру, участвовали в праздновании Дня республики в Кондопоге.

Сейчас же юбилейный, десятый сезон закрыт. В будущем мае, как только установится благоприятная погода, карельской полиции вновь станут помогать эти прекрасные животные.

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