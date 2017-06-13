В NASA предсказали, что Землю зальет дождями

Количество осадков в тропических районах Земли будет постепенно увеличиваться.

Так считают эксперты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщают "Известия".

Согласно предварительным данным, сокращение высотных облаков приводит к охлаждению тропической атмосферы.