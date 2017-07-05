В Национальной библиотеке Карелии познакомят с содержанием "Чижа", Ежа", "Крокодила" и "Безбожника"

На "Литературном четверге" пролистают старые журналы.

Национальная библиотека Республики Карелия приглашает на встречу "По страницам старых журналов" в рамках проекта "Литературный четверг".

Журналы 20-х, 30-х, 40-х годов ХХ века из фондов библиотеки можно будет увидеть собственными глазами.

Участники встречи смогут вспомнить детство с журналами "Ёж", "Чиж", "Мурзилка", "Костер", "Пионер", "Затейник". Прекрасных дам привлекут журналы мод 1960-х годов. Для мужественной половины человечества из запасников достанут журналы "За рулем" 30-50-х годов ХХ века и самые первые выпуски журнала "Юный техник". Также можно будет посмотреть журналы "Природа" 1920-х годов, "Вокруг света" довоенного и послевоенного времени, "Крокодил" с 1920 года по 1960-е, журнал "Безбожник" 1930-х годов.

В библиотеке обещают, что интереснейший обзор периодики разных десятилетий оживит историю и никого не оставит равнодушным.