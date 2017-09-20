В Национальной библиотеке Карелии пройдет встреча с финской писательницей

Встреча будет интересна любителям творчества Цветаевой.

В Национальной библиотеке Республики Карелия 26 сентября в 15.00 состоится творческая встреча с финской писательницей, поэтессой, переводчиком Марьей-Лееной Миккола и презентация книги "Тише, хвала!" ("YLISTYS, hiljaa!") – переводы поэм Марины Цветаевой. Марья-Леена Миккола известная многим жителям Карелии по книге для детей "Анни Маннинен", которая в начале 1980-х была переведена на русский язык.

Марья-Леена Миккола поделится опытом художественного перевода, расскажет о специфике и сложностях подобной работы.

Также на встрече прозвучат любимые произведения из творческого наследия Марины Цветаевой на русском и финских языках.

На встречу приглашаются все желающие.