09:50, 20 Сентября 2017
В Национальной библиотеке Карелии пройдет встреча с финской писательницей
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Встреча будет интересна любителям творчества Цветаевой.
В Национальной библиотеке Республики Карелия 26 сентября в 15.00 состоится творческая встреча с финской писательницей, поэтессой, переводчиком Марьей-Лееной Миккола и презентация книги "Тише, хвала!" ("YLISTYS, hiljaa!") – переводы поэм Марины Цветаевой. Марья-Леена Миккола известная многим жителям Карелии по книге для детей "Анни Маннинен", которая в начале 1980-х была переведена на русский язык.
Марья-Леена Миккола поделится опытом художественного перевода, расскажет о специфике и сложностях подобной работы.
Также на встрече прозвучат любимые произведения из творческого наследия Марины Цветаевой на русском и финских языках.
На встречу приглашаются все желающие.
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