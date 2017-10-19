В ночь на пятницу в Петрозаводске подморозит

О погоде на 20 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 октября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный слабый.

Ночью похолодает до 0, -2, днем потеплеет до +1, +3 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный, северный слабый.

Ночная температура 0, -5, дневная 0, +5 градусов.