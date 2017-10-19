17:00, 19 Октября 2017
В ночь на пятницу в Петрозаводске подморозит
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О погоде на 20 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 20 октября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный слабый.
Ночью похолодает до 0, -2, днем потеплеет до +1, +3 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный, северный слабый.
Ночная температура 0, -5, дневная 0, +5 градусов.
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