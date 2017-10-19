В общежитии Петрозаводска, где бегают крысы и почти нет отопления, подняли оплату

Студенты Петрозаводского строительного техникума рассказали о "бардаке", который творится в их общежитии.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились студенты Петрозаводского строительного техникума, которые рассказали, что в ноябре им подняли оплату за проживание в общежитии, несмотря на то, что в здании отсутствуют нормальные условия для жизни.

"В общежитии по улице Кутузова,11 твориться бардак, написали студенты, - целый сентябрь не было стабильно горячей воды. Отопления, считай, нет, радиаторная батарея еле тёплая. С ноября месяца подняли плату за проживание. А за что платить? За то, что нет воды и отопления? За то, что мыши и прочая нечисть бегает по комнатам и коридорам? Из-за того, что нет отопления, больных стало больше, а медработник говорит, что это мы виноваты: плохо одеваемся на улицу. Ночью холодина, спать невозможно!"

В свою очередь, руководство общежития сообщило, что отопление уже включили, и теперь в комнатах тепло.

"Ловушки на грызунов ставили, - сказала инженер по охране труда, - факты о наличии мышей и крыс не подтвердились, но мы все равно провели дератизацию для профилактики. Что касается горячей воды, то на днях ее не было несколько часов из-за выполнения сварочных работ. Это разовый случай. Горячая вода подается без перебоев".

По словам заведующей общежитием, действительно, приказом директора оплата за проживание в общежитии с ноября месяца установлена 700 рублей, ранее была 500.