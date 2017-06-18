16:24, 18 Июня 2017
В очереди на границе с Финляндией умер водитель
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На российско-финской границе скончался водитель большегрузного транспорта – до пункта пропуска он не доехал всего 700 метров.
Как сообщает Фонтанка.ру, о смерти дальнобойщика стало известно 17 июня около четырех-пяти часов дня. Он стоял в очереди из Финляндии в Россию.
"Со слов коллег, прилег отдохнуть и не проснулся", – уточняют очевидцы.
По данным Фонтанки, дальнобойщик пересекал границу через пункты пропуска "Ваалимаа" – "Торфяновка". Финский погранконтроль он прошел и остановился в очереди примерно в 700 метрах от российской стороны.
Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть носит ненасильственный характер.
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