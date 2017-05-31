16:38, 31 Мая 2017
В одном из районов Петрозаводска отключат электричество
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В связи с проведением плановых работ планируется отключение электроэнергии в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.
Отключение электроэнергии будет осуществляться ООО "Прионежская сетевая компания" в связи с проведением плановых работ.
Отключение электричества планируется в жилом районе Соломенное (Громовская сторона) 1июня с 10:00 до 15:00.
Также планируется отключение электроснабжения по ул. Прибрежная, ул. Лесопильная, ул. Пролетарская, ул. Пришвина, ул. Садовая (Громовская сторона жилого района Соломенное) 2 июня с 10:00 до 16:00.
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