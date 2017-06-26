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10:19, 26 Июня 2017

В одном из сетевых магазинов Петрозаводска покупателю продали ряпушку с плесенью

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В сетевом магазине на ул.Ровио петрозаводчанин купил ряпушку холодного копчения, а она оказалась испорченной.

В паблике "Живой Петрозаводск" петрзаводчанин разместил фото своей покупки.

"Вот такой "рыбешкой" торгуют в "Магните" на Ровио", - написано в комментарии к фото, на котором запечатлена ряпушка, покрытая плесенью.

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