В одном из сетевых магазинов Петрозаводска покупателю продали ряпушку с плесенью

В сетевом магазине на ул.Ровио петрозаводчанин купил ряпушку холодного копчения, а она оказалась испорченной.

В паблике "Живой Петрозаводск" петрзаводчанин разместил фото своей покупки.

"Вот такой "рыбешкой" торгуют в "Магните" на Ровио", - написано в комментарии к фото, на котором запечатлена ряпушка, покрытая плесенью.