10:03, 11 Июля 2017
В одном из жилых домов в Ведлозеро произошел пожар
По теме
Загрузка...
Пожарные устанавливают причины огненного происшествия в Пряжинском районе, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В понедельник в селе Ведлозеро Пряжинского района произошел пожар в жилом доме на улице Советская. Огнём повреждены стены прихожей и комнаты одной из квартир на общей площади 9 кв.м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
На пожаре никто не пострадал.
По теме
Выбор читателей
06.07.2017, 09:07
06.07.2017, 10:33
05.07.2017, 16:15
10.07.2017, 14:25
04.07.2017, 12:03
Аналитика
10.07.2017 10:28
Капитал
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
06.07.2017 10:33
06.07.2017 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
10.07.2017 14:25
Личное мнение
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
10.07.2017 12:07
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
Медиа
09.07.2017 15:37
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии