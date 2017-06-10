В Олонце начали праздновать День республики

В Олонце начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Карелия.

Праздничные мероприятия в Олонце начались с божественной литургии и благодарственного молебна в Соборе Смоленской иконы Божьей Матери. В них принял участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

В течение всего дня в городе будет работать выставка-презентация муниципальных районов республики, ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, продукции местных производителей. На различных площадках праздника мероприятия по душе найдут себе и дети, и взрослые.

В рамках празднования Дня республики состоятся церемония награждения семейных пар с семейным стажем более 50 лет, фестиваль финно-угорской молодежи Karjalan nuorus ("Молодость Карелии"), выступления фольклорных детских коллективов, разнообразные мастер-классы, в том числе по традиционной карельской игре кююккя.

Официальное открытие праздника пройдет в 15.00 на главной сцене на площади Гагарина. Здесь выступят творческие коллективы Карелии и Санкт-Петербурга, самодеятельные коллективы Олонецкого района.

Для тех, кто не сможет лично посетить праздничные торжества, будет организована прямая профессиональная интернет-трансляция. Из любой точки Карелии жители региона смогут увидеть празднование в режиме реального времени на официальном сайте ГТРК "Карелия" и канале "Вести-Карелия" на портале YouTube. Начало трансляции запланировано на 14.00.