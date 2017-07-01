В Олонце собирают деньги на восстановление знака с сердечком, разрушенного вандалами после Дня Карелии

Чтобы восстановить инсталляцию, нужно 20 тысяч рублей.

Активные жители Олонца хотят восстановить и выкупить знак, который был установлен в городе перед Днем республики, а после масштабного празднования разрушен неизвестными вандалами.

Как сообщается в группе "Чтобы лучше было жить", на ремонт знака, его выкуп и последующую установку в новом месте с благоустройством территории вокруг требуется 20 тысяч рублей. Часть из этих средств – 8 тысяч, уже собрана.

По словам активистов, в настоящее время ведутся переговоры с городской администрацией о новом месте, куда перенесут знак. Кроме этого, к сотрудничеству приглашаются предприниматели, готовые разместить у себя в торговых точках контейнеры для сбора средств.

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