13:23, 04 Июля 2017
В Олонце собрали деньги на восстановление знака с сердечком, сломанного после Дня Карелии
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Активные жители Олонца собрали деньги на восстановление памятного знака, который был установлен в городе перед Днем республики, а после масштабного празднования разрушен неизвестными вандалами.
Как сообщается в группе "Чтобы лучше было жить", на ремонт знака, его выкуп и последующую установку в новом месте с благоустройством территории вокруг требовалось 20 тысяч рублей.
И эти деньги собраны.
"Нужная сумма для инсталляции "Я люблю Олонец" собрана, - сообщается в группе, - и сама инсталляция уже на стадии завершения".
Активисты благодарят всех, кто оказал финансовую помощь, особенно Наталью Юрьевну, не пожалевшую для благородного дела 5 тыс. рублей.
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