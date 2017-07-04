В Олонце собрали деньги на восстановление знака с сердечком, сломанного после Дня Карелии

Активные жители Олонца собрали деньги на восстановление памятного знака, который был установлен в городе перед Днем республики, а после масштабного празднования разрушен неизвестными вандалами.

Как сообщается в группе "Чтобы лучше было жить", на ремонт знака, его выкуп и последующую установку в новом месте с благоустройством территории вокруг требовалось 20 тысяч рублей.

И эти деньги собраны.

"Нужная сумма для инсталляции "Я люблю Олонец" собрана, - сообщается в группе, - и сама инсталляция уже на стадии завершения".

Активисты благодарят всех, кто оказал финансовую помощь, особенно Наталью Юрьевну, не пожалевшую для благородного дела 5 тыс. рублей.