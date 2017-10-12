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Новости. Общество
09:24, 12 Октября 2017

В ОНФ удивились, что власти Петрозаводска ополчились на общественников из-за "Ямки"

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Активисты ОНФ удивлены ситуацией, которая сложилась сегодня с благоустройством участника программы "Комфортная городская среда" - парка "Ямка" в Петрозаводске.

Ранее мэр Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что дорожки, отсыпанные по желанию общественников крошкой, теперь придется переделывать, так как по ним невозможно ходить даже в кроссовках.

"Гравийные дорожки, на обустройстве которых настаивали инициативные жители Петрозаводска, - это практическая красота. Но чтобы гравий стал универсальным и практичным украшением сада или парка, нужно соблюдать технологии, правильно его утрамбовать. Администрация Петрозаводска должна была следить за тем, чтобы подрядчик выполнил работы по укладке гравия качественно. Но город пошел иным путем – обвинил общественников не в профессиональном подходе. А если бы активным горожанам не удалось с помощью ОНФ отстоять корректировки проекта благоустройства парка и сегодня дорожки вымостили неудобной ни для пешеходов, ни для спортсменов, ни для мамочек с колясками брусчаткой, виноватых бы не искали? Непрофессионально перекладывать ответственность на инициативных граждан за свои недоработки с подрядчиком или формированием технического задания для него. Остается надеяться, что общественников не обвинят в том, что срываются сроки по установке освещения в парке. Теперь власти города обещают свет в "Ямке" в ноябре", - сказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

Как отметили общественники, у представителей инициативной группы, боровшейся за парк "Ямка", накопилось немало вопросов к администрации города. Люди недовольны тем, как мэрия выстаивает взаимодействие с горожанами. А эксперты ОНФ, проводившие на днях рейд в рамках мониторинга "За доступную среду!", считают, что парк после окончания всех работ может не стать комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все свои предложения и замечания эксперты всегда оперативно направляют в городскую администрацию.

Ранее эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Карелии помогли жителям Петрозаводска, настаивавшим на корректировке двух проектов, предложенных для реализации в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году. После вмешательства ОНФ проекты благоустройства парка "Ямка" и улицы Энгельса были повторно рассмотрены на заседании городской общественной комиссии. В результате комиссия поддержала предложения инициативной группы граждан по изменениям в парке "Ямка" и отклонила проект благоустройства улицы Энгельса, который грозил уничтожением липовой аллеи.

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Комментарии

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pupsik
2017-10-12 10:04:17
"Все свои предложения и замечания эксперты всегда оперативно направляют в городскую администрацию". А какие эксперты? И кто и как может относить себя или иного гражданина к экспертам? У них должно быть какое-то профильное образование, опыт работы?
qwerty
2017-10-12 09:59:09
ну, если ОНФ отстоит дорожки и не допустит укладки плитки, то плюс им жирный в карму. Надо будет запомнить им это надолго. А Мирошник лучше вообще не выступать, а то что не выступление то очередной пук очень крепкого хозяйственника и профессионала.
Хаос
2017-10-12 09:34:39
Как они свою родную компанию будут обвинять и наказывать.
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