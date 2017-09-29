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Новости. Общество
10:06, 29 Сентября 2017

В озере Финляндии рыбаки выловили гнилых и вздутых щук

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В очищенном химикатами озере в Турку рыбаки находят гнилых и вздутых щук.

В озере Литтойнен местные жители вылавливают рыбу, вероятно, пострадавшую от химикатов, которыми был очищен водоем, сообщает "Фонтанка.Fi".

О мертвых и деформированных щуках, покрытых волдырями, уже сообщили несколько человек, которые рыбачили на озере Литтойнен недалеко от Турку. Скорее всего, в смерти рыб виновны химикаты, с помощью которых водоем очищали от зеленых водорослей.

В озеро Литтойнен этой весной было сброшено почти 200 тонн полиалюминия хлорида, чтобы прекратить рост зеленых водорослей. После этого водолазы заметили, что вода стала еще мутнее.

Специалисты, отвечавшие за очистку воды в озере, говорят, что гибель щук могла быть вызвана рыбьими вшами. Однако с ними не согласны исследователи Университета Або Академи в Турку, которые говорят, что паразиты не вызывают таких повреждений и что виновны, скорее всего, химикаты.

Финляндия начала химическую очистку озер в 1970-х годах, и с тех пор таким образом было спасено около пятидесяти водоемов. В ближайшее время такая же судьба ждет еще несколько сотен озёр. В SYKE подчёркивают, что данный метод применяется только в тех ситуациях, когда другие способы не работают. У радикального решения проблемы есть и обратная сторона медали: химикат может вместе с водорослями уничтожить и рыб, живущих в озере.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-09-29 10:45:39
Их ученые не лучше наших, а нам всё равно что там происходит.
циник
2017-09-29 10:58:05
кир, +100500
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