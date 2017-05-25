В парке "Ямка" построят еще один мостик через Лососинку

В Петрозаводске, в парке "Ямка", построят еще один мостик через реку Лососинку.

Об этом сообщила начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова на заседании в мэрии, где обсуждалоось благоустройство парка.

"Рядом со стадионом "Юность" появится еще один мостик через реку, который полностью будет за счет средств компании "Охта-Групп" реализован", - сказала она.

Представитель мэрии также отметила, что компания готова отремонтировать уже имеющиеся мостики.

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