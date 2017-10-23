10:56, 23 Октября 2017
В Пенсионном фонде Карелии расскажут, когда начинать готовиться к пенсии
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Горячая линия по пенсионным вопросам состоится в пенсионном фонде Карелии, сообщили в республиканском отделении ПФ.
Во вторник, 24 октября, в отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится горячая линия по вопросам заблаговременной подготовки документов для назначения страховой пенсии.
На вопросы жителей республики о том, когда нужно начинать подготовку к пенсии и какие документы для этого нужно представить, ответит начальника организации назначения и перерасчета пенсий Отделения Ольга Викторовна Лебедева.
Звоните 24 октября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске - (814-2) 79-55-00.
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