В Пенсионном фонде Карелии расскажут, когда начинать готовиться к пенсии

Горячая линия по пенсионным вопросам состоится в пенсионном фонде Карелии, сообщили в республиканском отделении ПФ.

Во вторник, 24 октября, в отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится горячая линия по вопросам заблаговременной подготовки документов для назначения страховой пенсии.

На вопросы жителей республики о том, когда нужно начинать подготовку к пенсии и какие документы для этого нужно представить, ответит начальника организации назначения и перерасчета пенсий Отделения Ольга Викторовна Лебедева.

Звоните 24 октября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске - (814-2) 79-55-00.