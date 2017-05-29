В первые дни лета в районах Карелии полетят снежинки

Очередное похолодание надвигается на Карелию.

Как сообщила ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, на нашу республику надвигается очередной циклон, который принесет в Карелию холод с севера.

"В Петрозаводске 30 мая будет дождь, - сказала Елена Ишкина, - 31 мая в Карелию придет циклон, который принесет холод с севера. До пятницы, 2 июня, все дни будут дождливыми, а к выходным ночная температура воздуха в Карелии опустится до -3 градусов, по северным районам, как и в минувшие выходные – 27, 28 мая, возможны осадки в виде мокрого снега. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов. В пятницу и субботу ожидается сильный порывистый ветер".

По словам синоптиков, начало лета будет холодным, тепло не спешит приходить в Карелию.