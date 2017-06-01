В первый день лета в районах Карелии пройдет снег

В четверг, 1 июня, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, на севере пройдет снег.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики пройдут кратковременные осадки, на севере – местами сильные в виде мокрого снега и дождя; возможно налипание снега.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха днем +7, +12, местами +3, +7.

В Петрозаводске небольшие кратковременные дожди.

Температура днем +8, +10 градусов.