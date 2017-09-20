15:37, 20 Сентября 2017
В Петрозаводск приедут на соревнования 300 дзюдоистов
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Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо соберет в столице Карелии около 300 сильнейших молодых спортсменов
В водноспортивном центре «"Акватика" в Петрозаводске 23-24 сентября состоится первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
На соревнования съедутся около 300 спортсменов из Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областей, Калининграда, Пскова, Республики Коми.
Карелию представят 26 сильнейших молодых спортсменов.
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