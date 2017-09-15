В Петрозаводск приплывет "Лебединое озеро"

В следующем году список круизных теплоходов, посещающих Петрозаводск, пополнит новое судно компании "Инфофлот".

Новый круизный теплоход компании "Инфофлот" - "Лебединое озеро" – в навигацию 2018 года неоднократно посетит речной порт Петрозаводска, - сообщило Круизное информационное агентство Cruiseinform.com.

С 23 июня по 7 июля теплоход выполнит "Северный Гранд-круиз" по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Горицы – Кижи – Петрозаводск – Коневец – Санкт-Петербург (2 дня) – Валаам – Сортавала – Свирьстрой – Мандроги – Вытегра – Череповец – Калязин – Москва. Затем, с 8 по 14 июля, он вновь повторит рейс до Санкт-Петербурга, откуда совершит рейс до Валаама, вернувшись в Москву 22 июля.

С 28 июля теплоход вновь выполнит два рейса в Петербург, где совершит круиз Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (3-5 августа и 24-26 августа), а следом Санкт-Петербург – Свирьстрой – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург (26-30 августа).

С 30 августа по 8 сентября теплоход выполнит рейс по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой (Новая Ладога) – Петрозаводск (Кивач) – Кижи – Горицы (Ферапонтов монастырь, Кириллов) – Кузино – Череповец (Сизьма/Устюжна) – Калязин (Кашин) – Москва.

Теплоход "Генерал Ватутин" был построен в 1986 году, работал на Днепре и Черном море. С осени 2013 года судно было выведено из эксплуатации, и находилось на приколе в Киеве. В конце мая этого года судно сменило собственника, после чего прибыло в Россию. Со следующего года теплоход будет выполнять рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом под названием "Лебединое озеро".

- В соответствии с условием продажи судна мы обязаны сменить его название. В связи с этим теплоход получит новое имя - "Лебединое озеро", в честь знаменитого балета Петра Ильича Чайковского. Выбор названия связан с тем, что "Лебединое озеро" - признанный во всем мире шедевр, созданный в нашей стране", - сообщил агентству председатель Совета директоров компании "Инфофлот" Александр Соснин.

В августе теплоход, находящийся сейчас в Ростове-на-Дону, пройдет докование, зимовать судно будет под Нижним Новгородом. Среди запланированных на зиму работ — оборудование на шлюпочной палубе двадцати четырех кают "полулюкс", в том числе двадцати кают с балконами. На теплоходе появятся уже традиционные для "Созвездия Инфофлота" кофейня-кондитерская, широкоформатный кинотеатр и мастерская. Выйти в первый рейс теплоход должен 21 мая 2018 года, - сообщает агентство.