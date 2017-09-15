Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
14:24, 15 Сентября 2017

В Петрозаводск приплывет "Лебединое озеро"

По теме

Макулатуру можно будет сдать в любом районе Петрозаводска в это воскресенье
15.09.17 14:48
Чемпионка мира по историческому средневековому бою Кохвакко встретилась с Лесоненом
15.09.17 14:23
Пресс-Волл: новая тенденция праздничной индустрии
15.09.17 13:14
Все новости
Загрузка...

В следующем году список круизных теплоходов, посещающих Петрозаводск, пополнит новое судно компании "Инфофлот".

Новый круизный теплоход компании "Инфофлот" - "Лебединое озеро" – в навигацию 2018 года неоднократно посетит речной порт Петрозаводска, - сообщило Круизное информационное агентство Cruiseinform.com.

С 23 июня по 7 июля теплоход выполнит "Северный Гранд-круиз" по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Горицы – Кижи – Петрозаводск – Коневец – Санкт-Петербург (2 дня) – Валаам – Сортавала – Свирьстрой – Мандроги – Вытегра – Череповец – Калязин – Москва. Затем, с 8 по 14 июля, он вновь повторит рейс до Санкт-Петербурга, откуда совершит рейс до Валаама, вернувшись в Москву 22 июля.

С 28 июля теплоход вновь выполнит два рейса в Петербург, где совершит круиз Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (3-5 августа и 24-26 августа), а следом Санкт-Петербург – Свирьстрой – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург (26-30 августа).

С 30 августа по 8 сентября теплоход выполнит рейс по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой (Новая Ладога) – Петрозаводск (Кивач) – Кижи – Горицы (Ферапонтов монастырь, Кириллов) – Кузино – Череповец (Сизьма/Устюжна) – Калязин (Кашин) – Москва.

Теплоход "Генерал Ватутин" был построен в 1986 году, работал на Днепре и Черном море. С осени 2013 года судно было выведено из эксплуатации, и находилось на приколе в Киеве. В конце мая этого года судно сменило собственника, после чего прибыло в Россию. Со следующего года теплоход будет выполнять рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом под названием "Лебединое озеро".

- В соответствии с условием продажи судна мы обязаны сменить его название. В связи с этим теплоход получит новое имя - "Лебединое озеро", в честь знаменитого балета Петра Ильича Чайковского. Выбор названия связан с тем, что "Лебединое озеро" - признанный во всем мире шедевр, созданный в нашей стране", - сообщил агентству председатель Совета директоров компании "Инфофлот" Александр Соснин.

В августе теплоход, находящийся сейчас в Ростове-на-Дону, пройдет докование, зимовать судно будет под Нижним Новгородом. Среди запланированных на зиму работ — оборудование на шлюпочной палубе двадцати четырех кают "полулюкс", в том числе двадцати кают с балконами. На теплоходе появятся уже традиционные для "Созвездия Инфофлота" кофейня-кондитерская, широкоформатный кинотеатр и мастерская. Выйти в первый рейс теплоход должен 21 мая 2018 года, - сообщает агентство.

По теме

Макулатуру можно будет сдать в любом районе Петрозаводска в это воскресенье
15.09.17 14:48
Чемпионка мира по историческому средневековому бою Кохвакко встретилась с Лесоненом
15.09.17 14:23
Пресс-Волл: новая тенденция праздничной индустрии
15.09.17 13:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-15 15:00:15
С такими ценами на круизы спрос сильно упал. В этом году половина теплоходов в навигацию просто не вышли, простояли все лето у берега на приколе. В следующем году вряд ли что-то изменится.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
08.09.2017, 10:19
Школа на "островке социализма"
08.09.2017, 16:39
"Комфортная городская среда": первые итоги
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
12.09.2017, 21:12
Правоохранители до сих пор не комментируют ЧП в Петрозаводске
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один

Аналитика

Сегодня 14:30
Капитал
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь!
На самом берегу Онежского озера строится новый жилищный комплекс класса комфорт плюс.
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы
Сегодня 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 7
13.09.2017 09:21
Итоги выборов:  победителей больше, чем один 25
12.09.2017 17:03
Вся аналитика

Чтиво

14.09.2017 09:43
Без политики
Simply Clever – множество продуманных решений для дополнительного комфорта
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (11)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Твое имя
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Пятница на 5!
Проект Z
Дозор джунглей
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»