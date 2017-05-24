В Петрозаводске мужчина угрожал зарезать сотрудников нацгвардии

В Петрозаводске осужден мужчина за угрозу применения насилия в отношении военнослужащих войск национальной гвардии, сообщается на сайте горсуда.

В декабре 2016 года женщина увидела в одном из дворов Петрозаводска маленького ребенка, который гулял один. Она попросила наряд полиции помочь найти квартиру родителей. Как выяснилось, мама с сыном приехали из гостей, женщина вошла в подъезд, а ребенок незаметно решил выйти во двор.

Полицейские привели ребенка домой и решил составить административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Отец мальчика в состоянии алкогольного опьянения взял нож и угрожал применить насилие военнослужащим войск национальной гвардии РФ.

Суд назначил петрозаводчанину наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.